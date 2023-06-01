Розничные продажи в Германии в апреле выросли на 0,8%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года в Германии розничные продажи в апреле увеличились на 0,8% к марту, сообщило Федеральное статистическое агентство Destatis.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 1%.

Продажи продуктов питания в ФРГ в прошлом месяце повысились на 0,5%, реализация непищевых товаров увеличилась на 0,7%.

По сравнению с апрелем 2022 года розничные продажи в стране уменьшились на 4,3% вместо ожидавшегося падения на 5%.

В марте продажи сократились на 2,4% в помесячном и на 8,6% в годовом выражении.