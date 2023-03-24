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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Юникредит банк увеличил чистую годовую прибыль по РСБУ в четыре раза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Юникредит банк, дочерний банк итальянской группы UniCredit, в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4 раза, до 56,5 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка в прошлом году увеличились на 32%, составив 48,4 млрд рублей.

Расходы на резервы под ожидаемые кредитные убытки в прошлом году сократились до 964 млн рублей с 1,1 млрд рублей годом ранее. Однако расходы на резервы по прочим потерям, наоборот, выросли до 6,4 млрд рублей с 575,4 млн рублей.

Из отчетности следует, что положительно на финансовый результат банка повлияли доходы от валютных операций, однако их размер не раскрывается.

Кредитный портфель Юникредит банка в прошлом году сократился в 1,4 раза, до порядка 700 млрд рублей.

Средства клиентов снизились в 1,3 раза и составили 682,7 млрд рублей. При этом средства физлиц сократились до 197,7 млрд рублей с 292,8 млрд рублей на начало 2022 года.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле прошлого года глава группы Андреа Орчел на конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России. Он добавил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

В прошлом году российский бизнес UniCredit принес группе убыток в размере 220 млн евро против чистой прибыли в 218 млн евро годом ранее.

Юникредит банк UniCredit Андреа Орчел Италия
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