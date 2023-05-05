Квартальная выручка разработчика софта EPAM выросла до $1,2 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года выручка по US GAAP разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. увеличилась на 3,4% - до $1,2 млрд. Компания отмечает, что органический рост выручки (исключая влияние ухода из России) составил 7%.

Операционная прибыль составила $120,4 млн, что на 6,9%, меньше, чем в I квартале 2022 года. Чистая прибыль составила $102,3 млн, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

EPAM ожидает, что во II квартале выручка компании составит от $1,19-1,205 млрд, что отражает годовой темп роста менее 1%. Органический рост выручки также составит менее 1%. Ожидается, что операционная прибыль во II квартале будет в диапазоне 10-11% от выручки.

По итогам 2023 года выручка ожидается в диапазоне $4,95-5 млрд, что отражает среднегодовой темп роста в 3%. Рост выручки в органическом выражении без учета влияния выхода из России может составить более 3%. Операционная прибыль, по прогнозу компании, в 2023 году может составить 11,5-12,5% от выручки.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.

В апреле 2022 года EPAM сообщила о намерении прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине. В сентябре компания сообщила о подписании соглашения о продаже практически всех своих активов в РФ, не назвав потенциального покупателя. Однако сделка так и не состоялась, срок подписанного соглашения истек, компания пересматривает его условия, сообщала EPAM в феврале 2023 года.