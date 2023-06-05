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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Разработчик EPAM снизил прогноз выручки в 2023 году на фоне замедления спроса на услуги

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. снизил прогноз выручки по результатам 2023 года до $4,65-4,8 млрд с прежнего прогноза в $4,95-5 млрд, сообщила компания.

Операционная прибыль, по новому прогнозу, в 2023 году составит 11-12% от выручки (ранее компания прогнозировала, что этот показатель составит 11,5-12,5% от выручки).

По итогам 2022 года выручка компании составила $4,83 млрд, операционная прибыль - 11,9% от выручки.

Также компания снизила прогноз по выручке за II квартал 2023 года. Согласно новому прогнозу, выручка составит $1,16-1,17 млрд (прежний прогноз - $1,19-1,205 млрд). Прогноз по операционной прибыли остался прежним - 10-11% от выручки.

Как говорится в сообщении, прогноз скорректирован на фоне сокращения планируемого объема продаж.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.

В апреле 2022 года EPAM сообщила о намерении прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине. В сентябре компания сообщила о подписании соглашения о продаже практически всех своих российских активов, не назвав потенциального покупателя. Однако сделка так и не состоялась, срок подписанного соглашения истек, компания пересматривает его условия, сообщала EPAM в феврале 2023 года. В мае компания сообщила, что получила разрешение российских властей на сделку.

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