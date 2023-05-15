Глава ФРБ Чикаго предупредил о последствиях повышения ставки ФРС для экономики

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американской экономике еще предстоит ощутить на себе последствия ужесточения денежно-кредитной политики, и руководителям Федеральной резервной системы следует быть осторожными, обдумывая свой следующий шаг, заявил CNBC президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

"Последствия подъема ставки Федрезервом, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал он.

По его словам, еще слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. В мае Гулсби сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе.

На прошлом заседании ФРС повысила ставку до 5-5,25% годовых и дала понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Гулсби отметил, что перспективы экономики США являются неопределенными, и руководителям Федрезерва необходимо оценивать более широкий круг данных, чем обычно. В частности, Гулсби пытается оценить, способствует ли спад банковского кредитования замедлению экономического роста в той степени, в которой он ожидал.

Глава ФРБ Чикаго также отметил, что инфляция в Штатах замедляется, но не слишком быстро.

"Мы хотим быть уверены, по возможности, что вернули инфляцию на верный путь, не спровоцировав рецессии", - сказал Гулсби.

Его коллега по Федрезерву - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил 15 мая CNB, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики.

"Я думаю, верным подходом сейчас будет занять выжидательную позицию и посмотреть, насколько замедлился экономический рост в результате наших прошлых действий", - сказал Бостик.

Он отметил, однако, что инфляция в США остается устойчиво высокой, и при необходимости ФРС может продолжить подъем ставки.

Гулсби в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), тогда как Бостик не имеет.