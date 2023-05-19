Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 3,08%, на Аи-92 – на 3,59%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,08% до 60 650 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,59% до 53202 руб./т. Таковы данные на пятницу по сравнению с показателями понедельника, сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

15.05.2023 16.05.2023 % к пр. д. 17.05.2023 % к пр. д. 18.05.2023 % к пр. д. 19.05.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 58835 59468 1,08 60436 1,63 60645 0,35 60650 0,01 3,08
Регуляр-92 51359 52317 1,87 52780 0,88 52777 -0,01 53202 0,81 3,59
ДТ-летнее 52103 52213 0,21 52322 0,21 52520 0,38 52557 0,07 0,87
Мазут топочный 15352 15514 1,06 16721 7,78 17274 3,31 16304 -5,62 6,2
Авиатопливо 65981 66002 0,03 65674 -0,5 65745 0,11 65514 -0,35 -0,71
СУГ 22268 24213 8,73 25001 3,25 24210 -3,16 22569 -6,78 1,35

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новость о возможной покупке контроля в "Яндексе" вызвала рост котировок компании на 12%

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян

Минсельхоз планирует с октября вводить "некритичные запреты" на импорт семян

Цена газа в Европе упала до полугодового минимума

Цены на нефть перешли к росту после падения накануне

Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с "Сургутнефтегазом"

Рынок акций РФ в четверг снизился во главе с "Сургутнефтегазом"

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });