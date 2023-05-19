Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 3,08%, на Аи-92 – на 3,59%
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,08% до 60 650 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,59% до 53202 руб./т. Таковы данные на пятницу по сравнению с показателями понедельника, сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
|15.05.2023
|16.05.2023
|% к пр. д.
|17.05.2023
|% к пр. д.
|18.05.2023
|% к пр. д.
|19.05.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|58835
|59468
|1,08
|60436
|1,63
|60645
|0,35
|60650
|0,01
|3,08
|Регуляр-92
|51359
|52317
|1,87
|52780
|0,88
|52777
|-0,01
|53202
|0,81
|3,59
|ДТ-летнее
|52103
|52213
|0,21
|52322
|0,21
|52520
|0,38
|52557
|0,07
|0,87
|Мазут топочный
|15352
|15514
|1,06
|16721
|7,78
|17274
|3,31
|16304
|-5,62
|6,2
|Авиатопливо
|65981
|66002
|0,03
|65674
|-0,5
|65745
|0,11
|65514
|-0,35
|-0,71
|СУГ
|22268
|24213
|8,73
|25001
|3,25
|24210
|-3,16
|22569
|-6,78
|1,35
Цены приведены по национальному индексу