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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

В РСТ назвали запуск регулярного авиасообщения с Кубой хорошей новостью для турбизнеса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой, с учетом ограниченного количества доступных для отдыха россиян стран, будет способствовать росту турпотока из нашей страны в республику, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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"Уже в этом году Кубу посетило 38 тысяч человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки - хорошая новость для турбизнеса, так как позволит увеличить количество путешественников, сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений. С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров", - заметил эксперт.

Он напомнил, что прямые рейсы на Кубу сейчас выполняются, но из-за закрытия некоторыми странами неба для российских авиакомпаний время полетов увеличено.

"У нас есть сейчас прямое авиасообщение с Кубой, туристические рейсы выполняются в Варадеро и Кайо-Коко, четыре федеральных туроператора используют эту полетную программу. Флот дальнемагистральных самолетов у перевозчиков, конечно, есть. Мы летаем и в Таиланд, и на Мальдивы, и в другие страны. Здесь важен сам маршрут, по которому будут летать самолеты. Сейчас, с учетом облета через север, рейсы длятся 14 часов вместо прежних 11", - сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в пятницу сообщил, что регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится 1 июля. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия" два раза в неделю. По прогнозу чиновника, турпоток на Кубу благодаря этому может вырасти до 150 тысяч человек в год.

По данным РСТ, в 2022 году турпоток из России на Кубу составил 55 тысяч человек. В 2021 году Россия была лидером по числу туристов на Кубе - на острове побывало 175 тысяч россиян. В 2022 году турпоток снизился до 55 тысяч.

Дмитрий Горин РСТ Куба
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