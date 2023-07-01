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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой
Фото: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля запущены прямые рейсы из России на Кубу, сообщается в субботу в телеграм-канале правительства РФ.

Отмечается, что полеты на кубинский курорт Варадеро выполняются авиакомпанией "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

На первоначальном этапе рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и субботам. В дальнейшем в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться.

В правительстве ожидают, что благодаря этому шагу совокупный пассажиропоток с учетом чартерных и регулярных рейсов может составить порядка 150 тыс. человек по итогам 2023 года, что соответствует допандемийным показателям.

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"Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, и совершенно логично, что необходимо и дальше развивать экономические отношения между нашими странами", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Решение было принято по поручению президента и озвучено в ходе визита российской делегации во главе с Чернышенко и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским на Кубу на заседании Российско-кубинской межправительственной комиссии в мае этого года, напомнили в телеграм-канале кабмина.

Воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории "Аэрофлота". По данным компании, первый регулярный рейс на остров был выполнен в 1962 году. С тех пор сообщение между странами прерывалось дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения антироссийских санкций в 2022 году.

Куба Варадеро
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