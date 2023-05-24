Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики готово выйти с предложением об ограничении экспорта бензина и дизельного топлива в зависимости от дальнейшего развития ситуации на отечественном топливном рынке, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Во-первых, слово "запрет" мы не упоминаем. Мы говорим про ограничения. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниями по наращиванию предложения и на снижение экспорта, но не запрет. Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице", - сказал он.

"Будем мониторить и мониторим эту ситуацию и при необходимости выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизтоплива", - добавил министр.

Глава ФАС Максим Шаскольский 24 мая сказал "Интерфаксу", что его ведомство поддержит запрет экспорта бензина ради стабилизации цен, если эта мера будет предложена. "За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим", - отметил он.

Комментируя текущую ситуацию с ценами на бензин, он отметил: "Пока в рознице цены стабильны, на бирже был рост. И мы уже предлагали увеличить биржевые продажи бензина до 15% (от производства - ИФ)".

Биржевые цены на бензины растут уже несколько недель подряд, стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) находится на рекордных уровнях. Источники на топливном рынке сообщают, что Минэнерго, которое ранее регулярно ставило на вид нефтяным компаниям необходимость увеличения биржевых продаж бензинов, теперь намерено перейти к более кардинальным мерам и обсудить с нефтяниками возможности ограничения экспорта дизтоплива и сжиженных углеводородных газов, а также приостановку экспорта бензина.