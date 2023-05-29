Эксперты ждут от договоренности по госдолгу дополнительного замедления экономики США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ограничение госрасходов в рамках бюджетной сделки, согласованной президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, может дополнительно ослабить экономическую активность, которая и так сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Их мнения приводит Bloomberg.

Крупные бюджетные расходы поддерживали экономику США в условиях повышения ставки Федеральной резервной системой, и их ограничение может ослабить позитивный импульс, считают экономисты. Федрезерву необходимо будет учесть возможные последствия согласованных мер в новых прогнозах для ВВП США и инфляции, которые он опубликует по итогам заседания 13-14 июня.

"Достигнутое соглашение предполагает, что бюджетная политика станет чуть более ограничительной, в то время как денежно-кредитная политика уже является жесткой и, вероятно, продолжит ужесточаться", - сказала Bloomberg главный экономист KPMG LLP Даян Суонк.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством, предполагает, что экономика США снизится на 0,5% в пересчете на годовые темпы как в третьем, так и в четвертом кварталах 2023 года.

Байден сообщил по итогам переговоров с Маккарти 28 мая, что принципиальное соглашение о повышении потолка госзаимствований достигнуто и будет направлено на голосование в Конгресс. Если соглашение будет одобрено, оно приостановит действие лимита госзаимствований до 1 января 2025 года. При этом оборонный бюджет США на 2024 финансовый год будет ограничен уровнем в $886 млрд, а не оборонный - уровнем в $704 млрд. В 2025 фингоду показатели вырастут до $895 млрд и $711 млрд соответственно.

Бюджетные расходы в США в следующем фингоду, стартующем в октябре, в результате согласованного сокращения останутся примерно на уровне текущего фингода. Предыдущий проект бюджета предусматривал их увеличение.

"Ограничение расходов бюджета в момент экономического спада усилит давление на ВВП и занятость", - говорит главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли.

Фискальная политика может сработать в тандеме с монетарной для сдерживания инфляции в США, отмечают эксперты.

"Это важное событие - прошло более десяти лет с тех пор как монетарная и фискальная политика двигались в одном направлении, - говорит главный инвестиционный директор Cresset Capital Management Джек Эблин. - Возможно, ограничение бюджетных расходов сыграет свою роль в сдерживании инфляции".

Голосование в Конгрессе по бюджетной сделке, согласованной Байденом и Маккарти, может пройти 31 мая.