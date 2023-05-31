Динамика ВВП Литвы и Латвии за I квартал пересмотрена в сторону улучшения

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВВП Литвы в первом квартале 2023 года снизился на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года, по уточненной оценке Государственного агентства данных страны.

По сравнению с последним кварталом 2022 года ВВП Литвы сократился на 2,1% (с поправкой на сезонность).

Общий объем ВВП в I квартале 2023 года оценивается в 16 млрд евро.

Согласно первичной оценке, которая была опубликована в начале мая, сообщалось, что ВВП Литвы в I квартале упал на 3,7% год к году и на 3% за квартал.

По мнению аналитиков, наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказали результаты деятельности компаний обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта и складского хозяйства, а также компаний, занимающихся недвижимостью.

В Латвии оценка прироста ВВП за I квартал относительно аналогичного периода 2022 года пересмотрена с 0,3% (предварительная оценка, обнародованная в конце апреля) до 0,4% (с поправкой на сезонность). Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны (ЦСУ).

В первом квартале 2023 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 9,149 млрд евро.

Третий квартал подряд наблюдается снижение в обрабатывающей промышленности Латвии - на 4,3%. На это повлияло падение в крупнейшем секторе обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева - на 11,1%.

Рост в сельскохозяйственном секторе составил 1,8%.

После длительного периода спада показателей значительный рост - на 17% - зафиксирован в строительстве.

В сфере торговли снижение составило 10,3%, на что существенно повлияло падение оптовой торговли на 27,3%, тогда как розничная торговля сократилась всего на 1,4%. В торговле продуктами питания зарегистрировано снижение на 5,5%, непродовольственными - рост на 0,9%.

Наибольшее положительное влияние на показатель общей добавленной стоимости оказало увеличение объемов в отрасли информации и связи на 12,2%.

В первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общие расходы домашних хозяйств в Латвии увеличились на 0,4%. Расходы на продукты питания снизились на 5,1%.