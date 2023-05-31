Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Динамика ВВП Литвы и Латвии за I квартал пересмотрена в сторону улучшения

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВВП Литвы в первом квартале 2023 года снизился на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года, по уточненной оценке Государственного агентства данных страны.

По сравнению с последним кварталом 2022 года ВВП Литвы сократился на 2,1% (с поправкой на сезонность).

Общий объем ВВП в I квартале 2023 года оценивается в 16 млрд евро.

Согласно первичной оценке, которая была опубликована в начале мая, сообщалось, что ВВП Литвы в I квартале упал на 3,7% год к году и на 3% за квартал.

По мнению аналитиков, наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказали результаты деятельности компаний обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта и складского хозяйства, а также компаний, занимающихся недвижимостью.

В Латвии оценка прироста ВВП за I квартал относительно аналогичного периода 2022 года пересмотрена с 0,3% (предварительная оценка, обнародованная в конце апреля) до 0,4% (с поправкой на сезонность). Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны (ЦСУ).

В первом квартале 2023 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 9,149 млрд евро.

Третий квартал подряд наблюдается снижение в обрабатывающей промышленности Латвии - на 4,3%. На это повлияло падение в крупнейшем секторе обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева - на 11,1%.

Рост в сельскохозяйственном секторе составил 1,8%.

После длительного периода спада показателей значительный рост - на 17% - зафиксирован в строительстве.

В сфере торговли снижение составило 10,3%, на что существенно повлияло падение оптовой торговли на 27,3%, тогда как розничная торговля сократилась всего на 1,4%. В торговле продуктами питания зарегистрировано снижение на 5,5%, непродовольственными - рост на 0,9%.

Наибольшее положительное влияние на показатель общей добавленной стоимости оказало увеличение объемов в отрасли информации и связи на 12,2%.

В первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общие расходы домашних хозяйств в Латвии увеличились на 0,4%. Расходы на продукты питания снизились на 5,1%.

Латвия Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития предложило доработать законопроект о нефинансовой отчетности

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета

"АвтоВАЗ" начал отгрузки дилерам обновленной Lada Vesta

"АвтоВАЗ" начал отгрузки дилерам обновленной Lada Vesta

"Газпром" фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Крупный бизнес неоднозначно оценивает идею ввести обязательную ESG-отчетность

Цена Brent впервые с 4 мая опустилась ниже $72 за баррель

Цена Brent впервые с 4 мая опустилась ниже $72 за баррель

"АвтоВАЗ" предложил повысить утильсбор для бюджетных легковых машин почти на 70%

"АвтоВАЗ" предложил повысить утильсбор для бюджетных легковых машин почти на 70%

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });