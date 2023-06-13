Glencore предложил купить угольные операции у Teck как альтернативу слиянию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc направил канадской Teck Resources предложение о покупке ее подразделения в сфере добычи коксующегося угля в качестве альтернативы предложению о слиянии двух компаний.

Как говорится в пресс-релизе Glencore, его предыдущее предложение, предусматривающее объединение компаний с последующим выделением их угольных операций в самостоятельную организацию, остается в силе. Его поддерживают акционеры Glencore, и компания по-прежнему хотела бы совершить эту сделку.

Сделав альтернативное предложение Teck, Glencore посчитал, что в дальнейшем мог бы выделить объединенные угольные операции в самостоятельную компанию с выгодой для акционеров.

Отделение этого бизнеса могло бы произойти в течение 12-24 месяцев после закрытия сделки, отмечается в пресс-релизе.

В соответствии с предложением о покупке Teck в целом, акционеры последней должны получить 24% в объединенной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес. В рамках этого предложения Teck оценена в $23 млрд.

Канадская компания в минувшее воскресенье сообщила, что взаимодействует с несколькими сторонами, которые направили ей предложения о различных формах потенциальных сделок, в том числе, касающиеся ее угольного бизнеса.

С начала 2023 года капитализация Glencore снизилась на 17,9%, тогда как бумаги Teck подорожали на 9,2%.

В апреле канадская компания отменила голосование акционеров по предложению ее руководства о реорганизации операций путем выделения бизнеса по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию. Тогда Teck заявила о намерении пересмотреть план разделения бизнеса с учетом отзывов, полученных от акционеров.

Предложение, озвученное ее руководством в феврале, предусматривало разделение бизнеса Teck на две независимые компании: Teck Metals Corp., сфокусированную на производстве недрагоценных металлов, и Elk Valley Resources Ltd., специализирующуюся на добыче коксующегося угля.