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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Литва предложила Евросоюзу не заключать новые контракты с "Росатомом"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Литва в рамках обсуждения санкций Евросоюза против России предлагает запретить странам ЕС заключать новые контракты с "Росатомом", заявил радиостанции Ziniu radijas министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"К консенсусу (по поводу введения санкций против "Росатома" - ИФ) прийти не получается, несмотря на то, что мы предлагали всевозможные способы того, как можно сделать. Мы предложили касательно новых контрактов - самый простой способ не допустить заключения новых контрактов, это означает, что все существующие контракты для тех стран, которые чувствительны к этому, функционируют, но мы делаем маленький шаг", - сказал он.

Министр полагает, что таких санкций можно добиться дипломатическими усилиями и без "катастрофы", которая заставила бы противников санкций изменить свое мнение.

По его словам, "Росатом" является одной из компаний, санкции в отношении которой обсуждаются при рассмотрении возможных мер ЕС против России в будущем.

"Обсуждения продолжаются, потому что у нас есть довольно длинный список компаний, которые ранее пытались включить, и список исключенных компаний становится все длиннее с надеждой, что, возможно, однажды мы по ним договоримся. Однако нужно также быть реалистом, потому что каждый раз, если вам не удастся прийти к соглашению, легче в будущем не станет", - добавил Ландсбергис.

Последний, одиннадцатый, пакет санкций против России Евросоюз утвердил 23 июня, наложив ограничения на 71 человека и 33 организации.

Габриэлюс Ландсбергис Евросоюз Литва Росатом
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