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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Delta Air возобновит выплаты дивидендов, остановленные в начале пандемии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Delta Air Lines объявила о намерении возобновить дивидендные выплаты, которые были приостановлены в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Размер дивидендов составит 10 центов на акцию. Выплаты пройдут 7 августа. Закрытие реестра акционеров назначено на 17 июля.

Также компания сообщила о том, что за последние два года она выплатила по долгам более $10 млрд.

С начала 2023 года рыночная капитализация Delta Air выросла на 28% (до $26,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 14%.

Delta Air Delta Air Lines США
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