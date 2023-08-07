НТЭК потратит еще 206 млн рублей на обследование зданий и грунтов на своих ТЭЦ и ГЭС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - АО "НТЭК", дочерняя компания ГМК "Норильский никель", проведет комплексное обследование и оценку технического состояния строительных конструкций пяти электростанций и зданий ряда сетевых предприятий, а также грунтов их оснований, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчик до 31 января 2024 года должен будет провести комплексное обследование технического состояния сооружений ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Курейской ГЭС и Усть-Хатангской ГЭС.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 205,6 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июня, итоги планируется подвести 13 октября.

АО "НТЭК" ("Норильско-таймырская энергетическая компания") обеспечивает тепло- и электроснабжение Норильского промышленного района. В состав компании входят Курейская и Усть-Хантайская ГЭС (совокупная мощность - 1,09 ГВт), а также три ТЭЦ (все в Норильске, совокупная мощность - 1,19 ГВт).

В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла авария. Тогда в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Расходы "Норникеля" на устранение последствий аварии превысили 10 млрд рублей, а ущерб водной среде, по оценке Росрыболовства, составил почти 59 млрд рублей.

После этого АО "НТЭК" неоднократно проводило работы по исследованию и укреплению фундамента под своими объектами. Так, последний раз, в конце февраля 2023 года, компания объявляла о выборе подрядчика для укрепления грунтов и бетона под резервуарами ТЭЦ-3. В настоящее время АО также ищет подрядчика работ по реконструкции земляных плотин Курейской ГЭС за 7,7 млрд рублей.