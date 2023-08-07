Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

НТЭК потратит еще 206 млн рублей на обследование зданий и грунтов на своих ТЭЦ и ГЭС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - АО "НТЭК", дочерняя компания ГМК "Норильский никель", проведет комплексное обследование и оценку технического состояния строительных конструкций пяти электростанций и зданий ряда сетевых предприятий, а также грунтов их оснований, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В РоссииПричиной аварии на норильской ТЭЦ названы слабые сваи резервуараЧитать подробнее

Подрядчик до 31 января 2024 года должен будет провести комплексное обследование технического состояния сооружений ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Курейской ГЭС и Усть-Хатангской ГЭС.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 205,6 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июня, итоги планируется подвести 13 октября.

АО "НТЭК" ("Норильско-таймырская энергетическая компания") обеспечивает тепло- и электроснабжение Норильского промышленного района. В состав компании входят Курейская и Усть-Хантайская ГЭС (совокупная мощность - 1,09 ГВт), а также три ТЭЦ (все в Норильске, совокупная мощность - 1,19 ГВт).

В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла авария. Тогда в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Расходы "Норникеля" на устранение последствий аварии превысили 10 млрд рублей, а ущерб водной среде, по оценке Росрыболовства, составил почти 59 млрд рублей.

После этого АО "НТЭК" неоднократно проводило работы по исследованию и укреплению фундамента под своими объектами. Так, последний раз, в конце февраля 2023 года, компания объявляла о выборе подрядчика для укрепления грунтов и бетона под резервуарами ТЭЦ-3. В настоящее время АО также ищет подрядчика работ по реконструкции земляных плотин Курейской ГЭС за 7,7 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

10
НТЭК Норильск ТЭЦ-3 Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Валютные резервы Китая в июле выросли до максимума с апреля

Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Freedom Holding вышел из капитала "СПБ биржи"

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

Генпрокуратура добилась ареста имущества "Метафракса"

"Коммерсантъ" сообщил о выходе из "СГ-Транс" двух основных акционеров

В России с сентября может подорожать индюшатина

В России с сентября может подорожать индюшатина

Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

Аграрии РФ рассчитывают на дожди для пополнения запасов кормов для животных. Обзор

Аграрии РФ рассчитывают на дожди для пополнения запасов кормов для животных. Обзор

Рубль в пятницу в основных парах обновил минимумы с весны 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });