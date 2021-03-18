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Спутник помог предотвратить еще один разлив на Норильской ТЭЦ-3

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Использование спутниковых данных, полученных методом радарной интерферометрии, который позволяет измерять вертикальное смещение объекта, помогло предотвратить второй разлив нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что соответствующие данные были получены сразу после первого разлива.

Ученые Института геологии и минералогии (Новосибирск) обработали эту информацию и построили диаграмму годового поведения емкости с точностью 2-4 мм в год.

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"В результате нашей работы мы пришли к выводу, что аварийный бак начал падать еще в августе-сентябре 2019 года, причем с возрастающим ускорением. В финале (авария произошла 29 мая 2020 года - ИФ) скорость и падение доходили до 30-35 миллиметров в год", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ Николая Добрецова.

"На первый взгляд числа кажутся небольшими, но это только вертикальное смещение. Простое геометрическое уравнение может предоставить более точные данные по скорости наклона, кроме того, речь идет о напряженной и нагруженной конструкции", - подчеркнул Добрецов.

При этом, по его словам, были получены данные по еще одному опасно наклонившемуся баку, где процесс падения начался позже.

"Как только мы поняли ситуацию, сразу передали свои опасения через председателя СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона в Норильск, и там приняли срочные меры. Таким образом, причина катастрофы – протаивание вечной мерзлоты, - медленно распространялась еще на один бак. Получается, мы предотвратили еще один разлив", - сказал Добрецов.

Спустя полтора месяца в рамках комплексной Большой норильской экспедиции геофизики методами электроразведки проверили все четыре резервуара и подтвердили гипотезу ученых ИГМ.

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Как сообщалось, 29 мая 2020 года на территории хранилища аварийного дизтоплива ТЭЦ-3 АО "НТЭК" из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара №5 и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. Разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня.

АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу "Норильский никель") произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда от разлива топлива в Норильске.

Разлив топлива в Норильске

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Норильск Новосибирск Институт геологии и минералогии

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