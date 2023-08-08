Поставки газа в Китай в июне снова обновили исторический максимум

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В июне 2023 года Китай импортировал 13,404 млрд куб. м природного газа (суммарный объем трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим пиком для этого месяца. Третий месяц подряд (в апреле, мае и июне) экономика страны обновляет максимумы импорта газа для соответствующего месяца.

Как сообщает Государственное таможенное управление КНР, показатель июня 2023 года на 19% превысил результат июня 2022 года. Он заметно превзошел и импорт июня 2021 года (12,143 млрд куб. м), когда антиковидные меры постепенно ослаблялись. В 2022 году эти ограничения вновь ужесточили.

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году, после снятия ограничительных мер, является именно рост экономики Китая.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на СПГ и трубопроводы, а также с разбивкой по странам - национальная таможня опубликует в последующие недели.

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В июне 2023 года средняя стоимость импорта сократилась до $366 за тысячу кубометров, что является минимальным значением за последние 23 месяца (с августа 2021 года).

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).