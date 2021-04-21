Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Субсидирование процентной ставки на обновление отелей РФ запустят до конца года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Субсидирование процентной ставки на строительство и обновление отелей в России будет запущено в этом году, сообщила журналистам в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Еще один из ключевых инструментов, который Ростуризм запустит в этом году – это субсидирование процентной ставки по строительству новых отелей. У нас в стране сегодня только чуть более 10% от общего номерного фонда можно отнести к качественному и современному. И мы видим дефицит такой инфраструктуры", - сказал она, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Президент заявил, что уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц со ставкой 3-5% на 15 лет.

"Уверены, что льготное кредитование бизнеса позволит нам в ближайшие годы значительно увеличить количество отелей с акцентом на курортные территории, которые наиболее востребованы у наших туристов", - добавила глава Ростуризма.

Ростуризм

Новости по теме

Новости

Симферопольцев предупредили о возможной подаче мутной воды в течение 2 дней

Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Байрактар" у Турции

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

Задержанного в Нижнем Новгороде академика РАН отпустили из полиции

Общее собрание РАН вступилось за задержанного академика Хазанова

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

РФ объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата

Созданный для МКС модуль "Наука" не будет использоваться на новой станции

Созданный для МКС модуль "Наука" не будет использоваться на новой станции

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Рыжкову грозит до 10 суток ареста за организацию акции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');