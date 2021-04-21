Субсидирование процентной ставки на обновление отелей РФ запустят до конца года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Субсидирование процентной ставки на строительство и обновление отелей в России будет запущено в этом году, сообщила журналистам в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Еще один из ключевых инструментов, который Ростуризм запустит в этом году – это субсидирование процентной ставки по строительству новых отелей. У нас в стране сегодня только чуть более 10% от общего номерного фонда можно отнести к качественному и современному. И мы видим дефицит такой инфраструктуры", - сказал она, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Президент заявил, что уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц со ставкой 3-5% на 15 лет.

"Уверены, что льготное кредитование бизнеса позволит нам в ближайшие годы значительно увеличить количество отелей с акцентом на курортные территории, которые наиболее востребованы у наших туристов", - добавила глава Ростуризма.