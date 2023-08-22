Китай в I полугодии увеличил импорт рыбопродукции из России на 26,5%

При этом средняя цена этой продукции снижается

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии 2023 года импортировал из России 616,3 тысячи тонн рыбной продукции, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) на основе данных таможенной статистики КНР.

В сообщении подчеркивается, что российский экспорт не только полностью восстановился в объеме после китайского локдауна, но и на 4,3% превысил результат допандемийного 2019 года.

Как сообщил через пресс-службу президент ВАРПЭ Герман Зверев, в январе-июне 2023 года Россия экспортировала в Китай рыбопродукции на $1,51 млрд, что на 35,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость поставок выросла на 25,7%.

Средняя цена поставляемых в КНР фарша и сурими минтая снизилась на четверть по сравнению с первым полугодием 2022 года, до $2 088,5 за тонну. Стоимость тонны филе минтая составила $2 577,65, что на 19% ниже, чем в первом полугодии 2022 года, и на 9% меньше, чем за такой же период 2019 года.

Непростой назвали в ВАРПЭ ситуацию и с ценами на крабов. Средняя цена на замороженную продукцию снизилась на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года и на 38% - в сравнении аналогичным периодом 2019 года и составила $12 650 за тонну. Цены на живых крабов пока выше, чем в 2019 году (на 29%), но уже на 10% ниже, чем в 2022 году. В первом полугодии этого года тонна живого краба продавалась в среднем за $34 тыс. 508, уточняется в сообщении.

Как пояснили в ВАРПЭ, продукция из минтая и крабы - это основные экспортные позиции для поставок в Китай. Кроме того, в топ-5 входит продукция из сельди, лососевых и трески. В КНР экспортируются и другие виды рыбы и рыбной продукции.