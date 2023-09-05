Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС снизился на 0,4% на открытии торгов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,2%, превысив 3270 пунктов, а индекс РТС просел на 0,4% за счет ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3273,9 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1059,54 пункта (-0,4%); цены "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 97,31 рубля (+0,44 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов, поддерживающим фактором продолжит выступать выросшая нефть, а также теряющий позиции рубль. "Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рубль и нефть продолжат поддерживать рынок акций.

Доллар ушел выше 97 руб./$1. По его мнению, все говорит о том, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ и договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили темпы падения рубля, но принципиально ситуацию не изменили - объем спроса на валюту по-прежнему превышает ее предложение.

МосБиржа сообщила о росте оборотов торгов в августе почти на 57% относительно прошлогоднего показателя. Но ее акции отреагировали на это довольно слабо, подорожав всего на 0,4%. В любое время агрессивный спрос может вернуться в Мосбиржу, но пока акции топчутся на сопротивлении. Пробой преграды откроет им дорогу в район исторических максимумов 190 руб., полагает Антонов.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Таким образом, ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года. Решение банка совпало со средним прогнозом аналитиков, которые принимали участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal.

ВВП Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются вблизи многомесячных максимумов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $88,7 за баррель (-0,3% и -0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $85,73 за баррель (+0,2% к уровню пятницы).

Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.

Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.