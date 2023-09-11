Brent подешевела до $90,5 за баррель

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник, корректируясь после подъема на прошлой неделе на новостях о продлении добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией до конца 2023 года.

К 14:10 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,21%), до $90,46 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,42 (0,48%), до $87,09 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%, в результате сейчас технические индикаторы говорят о перепроданности контрактов.

Тем не менее, эксперты отмечают, что "бычьи" факторы на рынке превалируют.

"Фокус внимания рынка сместился на потенциальные сложности с предложением нефти, учитывая продление добровольного сокращения добычи, о котором объявили Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе, - отмечают эксперты Sevens Report. - Рынок больше не смотрит на риски снижения спроса, связанные с рецессией".

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.