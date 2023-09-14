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Банк России изменит требования к капиталу страховщиков с 25 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал требования к капиталу страховщиков, они направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний и вступают в силу с 25 сентября, сообщает регулятор.

Изменения вводятся указанием (6513-У), которым вносятся корректировки в положение от 16 ноября 2021 года № 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков".

Так, указание разрешает страховщикам учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. "Закрепляется ранее анонсированная регулятором мера поддержки - "рассрочка" по списанию стоимости заблокированных активов в течение 10 лет для компаний, которые не выплачивают дивиденды", уточняет ЦБ.

Кроме того, для снижения нагрузки на капитал и развития бизнеса компаний изменяются требования к формированию страховых резервов.

Также указанием Банка России в качестве превентивной меры "вводится прогрессивная шкала требований к капиталу страховщиков ОСАГО, чья доля в этом сегменте превышает 15%". Размер надбавки будет определяться по итогам каждого квартала. Эта мера "ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом". В настоящее время "таким компаниям не требуется дополнительный капитал, так как у них сформирован достаточный запас страховых резервов", дополняет ЦБ.

Новации расширяют инвестиционные возможности страховщиков по поддержке структурной перестройки экономики. За счет значительного запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в больших объемах, полагает регулятор.

Банк России ОСАГО
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