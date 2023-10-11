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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Глава Polymetal в рамках бонусной программы получил акции на 9,8 млн рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Polymetal Виталий Несис в рамках бонусной программы получил 18 902 акции (0,004%), сообщила компания.

Рыночная стоимость этого пакета - 9,8 млн рублей, исходя из последней цены закрытия торгов бумагами Polymetal на "Мосбирже".

В результате выпуска акций для бонусной программы доля Несиса в Polymetal выросла до 0,719%, а капитал компании составил 515 259 819 акций (часть из них является казначейскими, поэтому общее количество прав голоса 473 645 141 штука).

Выданные сейчас акции были зарезервированы в 2017-2019 годах. По правилам бонусной программы Polymetal, бумаги, зарезервированные в конкретном периоде, распределяются на протяжении следующих трех лет равными долями.

Сейчас Несису одобрены новые отложенные бонусы, в рамках которых выданы права еще на 118 231 акцию (0,025%).

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами Polymetal являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Виталий Несис Polymetal ИСТ Александр Несис
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