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WeWork рассчитывает выйти из банкротства до конца мая

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор коворкингов WeWork Inc. после реструктуризации значительной части договоров аренды недвижимости рассчитывает выйти из банкротства до конца мая.

Компания заявила, что сэкономит около $8 млрд на будущих арендных выплатах за счет реструктуризации договоров 90% из примерно 500 офисных помещений в ее портфеле.

"В результате такого резкого сокращения будущих расходов на аренду и дальнейшего повышения операционной эффективности WeWork находится на пути к достижению сильных и устойчивых финансовых показателей после завершения реструктуризации", - говорится в сообщении компании.

"Размер, объем и сложность реструктуризации нашей недвижимости беспрецедентны для отрасли, и на сегодняшний день мы добились значительного прогресса в оптимизации площади наших помещений", - заявили в WeWork.

Компания также сообщила, что рассчитывает выйти из банкротства "с небольшими долгами или вообще без них".

По данным FactSet, на момент закрытия торгов в понедельник рыночная стоимость WeWork составляла $5,3 млн по сравнению с оценкой в $47 млрд около пяти лет назад.

Компания в ноябре 2023 года объявила о банкротстве и намерении провести реорганизацию, чтобы улучшить структуру капитала. WeWork подала иск о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Согласно документам, представленным на тот момент суду, оператор коворкингового сервиса владел активами на сумму порядка $15 млрд, а его долги составляли $18,6 млрд.

WeWork США
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