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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, сказал журналистам в кулуарах Finopolis зампред Банка России Филипп Габуния.

"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций - ИФ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим", - сказал Габуния.

"Другой вопрос, что, разумеется, у нас предусмотрено то, что обязательства биржи, которые возникают именно в связи с ее деятельностью, они обеспечены всеми соответствующими нормативными требованиями, и капитал имеется. Но это не надо читать как то, что биржа будет выкупать какие-то заблокированные активы", - добавил он.

Сейчас прежде всего сама "СПБ биржа" должна закончить анализ выданной OFAC лицензии на сворачивание операций (сроком до конца января), отметил он. "Какие права есть, каких нет. Я не берусь трактовать лицензии иностранных регуляторов и их регуляторные действия", - заключил зампред ЦБ.

OFAC Минфина США 2 ноября ввело санкции против "СПБ биржи" и выпустило лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были остановлены.

Торги российскими бумагами биржа возобновила 3 ноября.

6 ноября биржа сообщила, что торги иностранными бумагами приостановлены для проведения комплаенс-процедур и что консультации с российскими и иностранными контрагентами займут не менее семи рабочих дней. Сделки, совершенные непосредственно перед введением санкций, "подвисли", биржа ожидает, что расчеты по ним произойдут 13 ноября.

8 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что санкции против "СПБ биржи" ударили в основном по квалифицированным инвесторам, так как неквалы фактически не могли покупать иностранные акции.

OFAC СПБ биржа США Филипп Габуния Эльвира Набиуллина Банк России
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