Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз

Банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в десять раз, заявил телеканалу "Россия 24" первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей. Цена размещения акций установлена на уровне 11,5 рублей за одну акцию (верхняя планка ранее объявленного диапазона - 10,5-11,5 рублей).

Банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов, отметил первый зампред.

По его словам, в IPO приняли участие все типы инвесторов: частные лица, состоятельные клиенты, институциональные инвесторы, а также клиенты и сотрудники самого Совкомбанка.

"Более 100 тысяч людей, почти 120 тысяч человек становятся нашими инвесторами", - сказах Хотимский.

Он добавил, что в размещении приняли участие почти все институциональные инвесторы, которые есть на рынке.

Ранее он заявил, что на институциональных инвесторов пришлась треть от объема размещения.

Заявки на приобретение акций принимались с 1 по 14 декабря (их сбор завершился в четверг в 15:00). Торги акциями должны начаться 15 декабря.

В рамках IPO Совкомбанк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in), сообщила ранее кредитная организация. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк может разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Исходя из планируемого объема привлечения средств (10 млрд рублей) и установленной цены акций допэмиссии (11,5 рублей), банк может разместить 869,6 млн акций.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У Совкомбанка сейчас 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации, сообщил ранее Хотимский.

Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".