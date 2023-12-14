Совкомбанк установил цену размещения допэмиссии по верхней границе диапазона IPO

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Совкомбанка установил цену размещения акций допэмиссии, часть из которых планируется разместить в рамках IPO, в размере 11,5 рубля за одну акцию, следует из сообщения банка.

Это соответствует верхнему диапазону ранее объявленной цены размещения акций в ходе IPO - 10,50-11,50 рублей.

Исходя из этого диапазона, рыночная капитализации Совкомбанка оценивалась в 200-219 млрд рублей (мультипликатор соотношения прибыли на акцию к капитализации - 2,2х - 2,4х).

Совкомбанк в рамках IPO планировал привлечь 10 млрд рублей. Исходя из этого и установленной цены акций допэмиссии, банк может разместить 869,6 млн акций.

Заявки на приобретение акций принимались с 1 по 14 декабря (их сбор завершился в четверг в 15:00).

В рамках IPO Совкомбанк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in), сообщила ранее кредитная организация. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк может разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У банка сейчас 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации, сообщил ранее первый зампред правления, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".