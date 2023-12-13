"Дочка" Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп его акций после IPO

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп акций кредитной организации в случае падения их цены после первичного размещения, заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос в интервью блогеру Тимофею Мартынову.

"Есть еще фактор стабилизации. Пока мы обсуждаем, он будет сверху или снизу... До 1 млрд акций (в рамках IPO - ИФ) мы можем разместить. Если, допустим, в маловероятном сценарии, стоимость акций пойдет вниз, то у нас аллокировано еще 1,5 млрд рублей примерно - 15% (от объема размещения - ИФ) на то, чтобы наша "дочка" - "Совкомбанк страхование" откупала с рынка упавшие в цене акции. Фонд стабилизации - стандартное условие", - сообщил Оснос

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации). Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года.

Исходя из диапазона цены IPO, банк может разместить от 869,6 млн до 952,4 млн акций.

Книга заявок по данным на вторник была переподписана в шесть раз, отметил Оснос. Треть приходится на институциональных инвесторов.

Объем размещения Совкомбанк увеличивать не планирует.

"Разница может быть небольшая, но в целом, нет, мы не будем увеличивать в полтора, в два, в три раза - ничего такого не будет точно. И не ждите от нас SPO дополнительных", - заявил в Мартынову первый зампред правления, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

В рамках IPO Совкомбанк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in), сообщила ранее кредитная организация. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк может разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У Совкомбанка сейчас 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации, сообщил ранее Хотимский.

Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".