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Глава ФРБ Сан-Франциско допустила три снижения ставки ФРС в 2024 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США следует начать обсуждение возможных снижений ключевой процентной ставки в 2024 году на фоне замедляющейся инфляции, считает президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она допустила три понижения ставки в 2024 году.

"Мы признаем прогресс, когда его видим", - сказала она The Wall Street Journal.

Если инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, ключевая процентная ставка Федрезерва "будет достаточно ограничительной даже в случае, если мы понизим её трижды в течение следующего года", отметила Дейли.

13 декабря ФРС сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% и спрогнозировала ее снижение на 75 базисных пунктов в 2024 году, что как раз соответствует трем снижениям на стандартные для Федрезерва 25 б.п.

Дейли подчеркнула, что задачи ФРС включают в себя обеспечение не только ценовой стабильности, но и устойчивости рынка труда.

"Нам нужно быть дальновидными и избегать ситуации, когда мы добиваемся стабильности цен, но способствуем сокращению числа рабочих мест, - сказала она. - Нам еще предстоит многое сделать, и сейчас наша задача - не просто вернуть инфляцию к 2%, а сделать это мягко, с минимальным ущербом для рынка труда".

Дейли в 2023 году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), но получит его в 2024 году.

США ФРБ Сан-Франциско ФРС Мэри Дейли
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