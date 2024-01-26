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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Wildberries арендовал почти 30 тыс. кв. м в складском комплексе в Шушарах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Wildberries арендовал у онлайн-ритейлера "Всеинструменты.ру" часть складского комплекса, находящегося в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов.

Представители компании подтвердили эту информацию. По их данных, площадь арендованного объекта составляет 27,9 тыс. кв. м.

Сумма сделки не уточняется. Аренда площадей позволят Wildberries восстановить все процессы с приемкой товаров от партнеров площадки, а также их доставкой до покупателей, отмечает один из собеседников газеты.

Утром 13 января в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Ему был присвоен максимальный - пятый - ранг сложности.

В результате возгорания обрушилось здание комплекса, уничтожены хранившиеся там товары.

На следующий день по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в связи с пожаром было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Пожар на складе Wildberries в Шушарах

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Wildberries Санкт-Петербург Шушары
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