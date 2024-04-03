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Разрешение на строительство склада Wildberries в Петербурге продлено до конца 2025 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Госстройнадзор Петербурга продлил до 2 декабря 2025 года онлайн-ритейлеру Wildberries разрешение на строительство склада в поселке Шушары Пушкинского района города, говорится в разрешительной документации.

Ранее разрешение на строительство действовало до 2 февраля 2024 года.

13 января 2024 года в Шушарах на складском комплексе Wildberries произошел пожар. Ему был присвоен максимальный - пятый - уровень сложности. В результате возгорания обрушилось здание комплекса, были уничтожены хранившиеся там товары.

В городском Госстройнадзоре тогда сообщили "Интерфаксу", что Wildberries не обращался в ведомство за разрешением на ввод в эксплуатацию сгоревшего склада. При этом онлайн-ритейлер получил разрешение на строительство складского комплекса, а также заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер по объему продаж.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах

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Петербург Wildberries Шушары Госстройнадзор
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