Акции "Совкомфлота", ЮГК, ТМК, "Мечела", "ПИКа", "СПБ биржи" подешевели в пределах 8%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Совкомфлота", "ЮГК", "ТМК", "Мечела", "ПИКа", "СПБ биржи" подешевели в начале торгов на 2-8% на фоне включения компаний в санкционные списки, при этом основные фондовые индексы российского рынка акций открылись 26 февраля ростом на 1,6-1,9%.

По итогам первой минуты торгов на "Московской бирже" в понедельник обыкновенные акции ГК "ПИК" подешевели на 1,8%, "Трубной металлургической компании" (ТМК) - на 2,2%, "СПБ Биржи" - на 2,9%, ЮГК - на 4,5%, "Совкомфлота" - на 7,8%, "Мечела" - на 3,3%, "префы" "Мечела" подешевели также на 3,3%.

США произвели очередное масштабное обновление российского корпоративного сегмента SDN List, включив в него несколько гигантов горнодобычи и металлургии, которые до сих пор избегали американских санкций. Так, с 23 февраля блокирующие ограничения распространены на "СУЭК", "Мечел", "Самарский металлургический завод" (СМЗ, бывшее АО "Арконик СМЗ"), "Трубную металлургическую компанию" и ряд ее дочерних структур, сообщил 23 февраля Минфин США.

В SDN List была внесена и редомицилированная холдинговая компания ТМК - МКОО "ТМК Стил Холдинг", такие дочерние структуры, как "ТМК Нефтегазсервис", "ТМК трубопроводные решения", "ТМК Таймыр", "Трубы 2000", SPS ME (ранее - TMK Middle East) и др. Санкции также распространяются на все крупные заводы компании - "Первоуральский новотрубный завод", Северский, Синарский и Волжский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод, Ярцевский метзавод, "Челябинский трубопрокатный завод (и его бывшего акционера Андрея Комарова).

США ввели санкции против золотодобытчика "Южуралзолото" (ЮГК), его основного акционера Константина Струкова и компаний группы: "Соврудника", "Коммунаровского рудника" и УК "ЮГК", сообщило OFAC. Струков, владеющий 94% ЮГК, с ноября прошлого года также находится под санкциями Великобритании.

Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот". Кроме того, в черный список (SDN List) попали 14 нефтяных танкеров под флагами Панамы и Габона, которые, как говорится в сообщении OFAC, связаны с "Совкомфлотом".

Ранее США ужесточили антироссийские санкции. Как заявили в американском Минфине, в санкционные списки включены около 590 физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, содействуют получению Россией в будущем дополнительных доходов от энергоресурсов.

США ввели санкции против девелопера "ГК ПИК" и его крупнейшего акционера Сергея Гордеева, сообщило OFAC. Для компании это первые санкции. Гордееву, по данным на октябрь, принадлежит 32,5% "ПИК", крупнейшей российской девелоперской компании.

США ввели блокирующие санкции и против Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора карт "Мир". Кроме того, под санкции попали восемь российских банков: "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Ростфинанс, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

В SDN list также был включен СПБ банк, являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи".