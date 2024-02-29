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Облачное подразделение Alibaba снизит цены на свои сервисы в среднем на 20%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Alibaba Cloud, подразделение китайской IT-компании Alibaba Group Holding в сфере облачных услуг, резко снижает цены на свои сервисы, чтобы вернуть клиентов в условиях высокой конкуренции, в том числе со стороны таких компаний, как Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc.

Alibaba Cloud сообщила в четверг, что опускает цены в среднем на 20%. Для отдельных продуктов снижение составит 55%.

Уменьшение цен коснется более ста продуктов, в том числе сервисов хранения данных.

В апреле 2023 года Alibaba Cloud также резко опустила цены на свои сервисы, но это не позволило ей существенно улучшить результаты, напоминает Financial Times.

Alibaba Group собиралась выделить облачный бизнес в самостоятельную компанию, но в ноябре 2023 года сообщила, что отказалась от этих планов.

За последние 12 месяцев цена ADR Alibaba снизилась почти на 17%.

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