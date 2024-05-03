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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Henkel в I квартале увеличила продажи на 3%, улучшила годовой прогноз

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG в первом квартале 2024 года увеличила продажи на 3% в органическом выражении, до примерно 5,3 млрд евро, говорится в предварительной отчетности компании.

Подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-марте зафиксировало повышение продаж на 1,3% - до 2,7 млрд евро, подразделение Consumer Brands (потребительские бренды) - на 5,2%, до 2,6 млрд евро.

Компания улучшила прогноз органического повышения продаж в 2024 году до 2,5-4,5% с ранее ожидавшихся 2-4%, скорректированной прибыли - до 15-25% с 5-20%.

Окончательная отчетность будет обнародована 8 мая.

Котировки акций Henkel в пятницу растут на 5,4%. Капитализация компании с начала 2024 года увеличилась на 8,8% (до 30,34 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 7,2%.

Henkel Германия
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