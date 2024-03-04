Выручка Вымпелкома в IV квартале выросла на 9,5% - до 81,8 млрд руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" в IV квартале увеличилась на 9,5% - до 81,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе сервисная выручка составила 72,3 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Показатель EBITDA вырос на 8,1% - до 33,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 41,3% с 41,8%.

Скорректированная чистая прибыль (скорректированная на убыток от обесценения 2022 года) составила в IV квартале 2,07 млрд рублей, увеличившись в пять раз по сравнению с 415 млн рублей за аналогичный период предыдущего года.

Капзатраты составили 25,9 млрд рублей, что на 41,5% больше, чем в IV квартале 2022 года. Соотношение capex/выручка составило 20,8% против 21% годом ранее.

"Эта динамика отражает постепенное возвращение интенсивности капиталовложений к нормальному уровню после периода усиленных инвестиций в сетевую инфраструктуру нескольких предыдущих лет, в результате которых мы добились существенного улучшения качества связи и клиентского опыта и сумели переломить многолетнее снижение ключевых операционных и финансовых показателей", - поясняется в сообщении компании.

"Вымпелком" также сообщает, что перестает публиковать активную трехмесячную абонентскую базу, отмечая, что этот показатель "давно перестал отражать реальное положение дел".

Вместо этого компания будет использовать CLTV (customer lifetime value) - показатель, отражающий оценку прибыли, которую оператор ожидает получить от своих клиентов за все время пользования его продуктами и сервисами. "CLTV учитывает статистику по совокупным доходам, расходам и продолжительности пользования нашими услугами, поэтому он может служить хорошей оценкой капитализации нашего бизнеса", - отмечает "Вымпелком".

По итогам IV квартала показатель CLTV (в сегменте B2C) составил 460 млрд рублей, увеличившись на 7,5%.

Показатели 2023 года

По итогам 2023 года выручка "Вымпелкома" составила 303,5 млрд рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с 2022 годом.

В том числе сервисная выручка составила 275,4 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем в предыдущем году.

Показатель EBITDA вырос на 9% - до 129,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 42,5% с 41,3%.

Скорректированная чистая прибыль возросла в 6,1 раза и составила 3,4 млрд рублей против 556 млн рублей в 2022 году.

Капзатраты составили 63 млрд рублей, увеличившись на 4,7%.

Компания не указывала размер долга по итогам 2023 года. Сообщалось, что соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,6 с 2,3.

"Несмотря на увеличение данного показателя на 0,3 п.п. в 2023 году, вызванное реализацией сделки по выкупу компании российским менеджментом, нагрузка находится на комфортном для компании уровне, что подтверждается оценкой рейтингового агентства АКРА", - говорилось в сообщении. В нем уточнялось, что задолженность имеет долгосрочный и комфортный график обслуживания с погашениями в период с 2026 по 2031 год и привлечена с процентными ставками существенно ниже текущих: средневзвешенная фиксированная процентная ставка по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 9,99%.