Власти Молдавии опровергли планы отменить автономный статус Гагаузии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - У молдавских законодателей нет намерений отменять или пересматривать закон о статусе Гагаузской автономии, где недавно прошли выборы нового башкана (главы), заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

"Нет у нас таких намерений и инициатив, это все спекуляции", - сказал Гросу во вторник на телеканале TV8, комментируя соответствующую информацию.

Он также опроверг утверждения о том, что власти могут пересмотреть законодательство, чтобы исключить башкана Гагаузии из состава правительства. "Такое мы тоже не обсуждали, не было подобного обсуждения", - сказал председатель парламента.

При этом он затруднился ответить на вопрос, будет ли подписан указ президента о назначении нового башкана Евгении Гуцул членом правительства. "Мне сложно сказать. Я не знаю, если бы я был премьер-министром, я бы сказал, как поступать. А так – не знаю. Наверное, они (власти Гагаузии) будут подавать обращение к президенту, а там уже примут решение, как поступить в этом случае", - предположил Гросу.

В то же время он заявил, что молдавские власти считают избранного башкана Гагаузии Евгению Гуцул (партия "Шор") "представителем организованной преступной группировки - бандформирования". По его словам, именно по этой причине представители руководства Молдавии не приняли участие в инаугурации нового башкана.

Отношения между центральными властями и Гагаузской автономией обострились после того, как Кишинев пытался не допустить признания выборов главы Гагаузии, второй тур которых прошел 14 мая. Победу одержала ранее никому не известная кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, набравшая, по данным избиркома, 52,39% голосов. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что в автономии имел место массовый подкуп избирателей со стороны партии беглого олигарха Илана Шора, который осужден на 15 лет тюремного заключения и скрывается в Израиле.

Апелляционная палата Комрата 22 мая признала победу Гуцул на выборах башкана Гагаузии.

19 июля состоялась инаугурация Гуцул в должности башкана. Однако ни президент Молдавии, ни премьер, ни спикер молдавского парламента не приехали на церемонию.

Тем временем правоохранительные органы Молдавии, как сообщал и.о.генпрокурора Ион Мунтяну, продолжают проверять списки избирателей на выборах башкана. Они также продолжают расследовать дело о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. При этом, по словам Мунтяну, если выяснится, что выборы главы автономии были сфальсифицированы, придется аннулировать результаты выборов и организовать повторное голосование.

Евгении Гуцул - 36 лет. По образованию - юрист, замужем, имеет двоих детей. Ранее не занималась политической деятельностью.

В своем первом обращении после победы на выборах Гуцул высказалась за укрепление отношений региона с Россией. "Мы - партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", - сказала Гуцул. Она заявила о намерении открыть представительство Гагаузской автономии в Москве, а также провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию.