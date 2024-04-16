"АЛРОСА" может выплатить 2,02 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за 2023 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить 2,02 рубля на акцию по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Совокупная сумма выплат составит 14,877 млрд рублей.

Дата отсечки по дивидендам - 31 мая.

Годовое собрание акционеров "АЛРОСА" пройдет 20 мая в заочной форме. В нем примут участие акционеры компании по данным реестра на 25 апреля.

"АЛРОСА" по итогам первого полугодия перечислила акционерам 3 рубля 77 копеек на акцию, всего направив на дивиденды 27,765 млрд руб., что эквивалентно полагающимся по дивидендной политике 50% прибыли за этот период.

Чистая прибыль "АЛРОСА" за второе полугодие 2023 года составляла 30 млрд рублей.

Выплата за первое полугодие 2023 года стала первой с середины 2021 года, после чего набсовет "АЛРОСА" соглашался с мнением менеджмента о нецелесообразности выплат. В 2022 году наблюдательный совет компании мотивировал невыплату "внешними факторами неопределенности" и необходимостью повышения устойчивости компании.

Крупнейший российский алмазодобытчик, контролирующий треть мировых поставок алмазного сырья, в апреле 2022 года попал в SDN list, а с начала текущего года столкнулся с санкциями стран G7, которые распространяются, в том числе, на произведенные в третьих странах из российского сырья бриллианты.

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x. По итогам первого полугодия чистый долг компании является отрицательным. Свободный денежный поток "АЛРОСА" за первое полугодие 2023 года сократился на 35% к данным годичной давности, составив 19,6 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.