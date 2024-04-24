Минсельхоз ожидает, что ситуация с ценами на хлеб в РФ останется стабильной

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ситуации на рынке хлеба.

Как сообщает ведомство, ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, держится на особом контроле.

По данным на 17 апреля, отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 62,6 рубля за кг, из ржано-пшеничной муки - 55,4 рубля за кг. "Рост отпускной стоимости данной продукции за год ниже темпов инфляции. Потребительские цены, по данным Росстата, увеличились с декабря прошлого года примерно на 2%", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что цены на продовольственную пшеницу и рожь, которые используются для производства хлеба, у производителей с конца декабря 2023 года снижаются. При этом растут затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, что сказывается на стоимости.

"Вместе с тем, ожидаем, что ценовая ситуация будет оставаться стабильной", - заявляет Минсельхоз.

Между тем, как сообщил в среду "Коммерсантъ", цены на хлеб, которые производители в ряде российских регионов с начала 2024 года подняли на 10-15%, внесли весомый вклад в продовольственную инфляцию. Хлебопекарная отрасль становится главным драйвером продуктовой инфляции в стране, этот вопрос поднимался 22 апреля на совещании в Минсельхозе с участием крупных производителей, сообщили газете три производителя, участвовавших во встрече. По словам одного из них, по итогам первого квартала 2024 года цены на хлеб в ряде регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской областях, выросли почти на 30%.

По данным компании NTech, на которую ссылается издание, к концу 2023 года средняя стоимость хлебобулочных изделий в целом по России составила 143 рубля за 1 кг против 131 рубля в конце 2022 года.