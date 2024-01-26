Космолет Virgin Galactic успешно сел после суборбитального полета

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) с экипажем из шести человек совершил успешную посадку после шестого по счету коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 10:00 по местному времени (в 20:00 по Москве).

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14 км, после чего он с помощью своего двигателя самостоятельно поднялся на высоту около 85 км, чтобы достичь суборбитального пространства.

В рамках миссии Galactic 6 в состав экипажа космолета входили командир Си Джей Стеркоу и пилот Никола Печиле из компании Virgin Galactic и четверо туристов (трое из США и один из Австрии), имена которых пока не раскрываются.

На максимальной высоте пассажиры в течение нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

Стоимость полета для коммерческих туристов составляет $400 тысяч.

В 2025 году Vigin Galactic планирует начать испытания нового космолета под названием Delta, который сможет осуществлять суборбитальные полеты дважды в неделю. Первые его коммерческие полеты ожидаются в 2026 году.