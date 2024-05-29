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Anglo American отказалась вновь продлевать срок для подачи заявки BHP

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Anglo American отказалась вновь продлевать срок для подачи официальной заявки на свою покупку австралийской BHP, сообщила пресс-служба Anglo.

Срок уже был продлен на прошлой неделе и истекает 29 мая в 19:00 по московскому времени.

BHP ранее 29 мая заявила, что хотела бы его очередного продления.

На минувшей неделе Anglo отклонила третье предложение австралийской компании, которая предлагала 39,24 млрд фунтов стерлингов ($49,87 млрд) в виде своих акций (по 0,886 акции за каждую бумагу Anglo American).

Anglo American BHP Австралия ЮАР
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