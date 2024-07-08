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Минпромторг рассчитывает на продление льготных автокредитов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает на продление работы программ льготного автокредитования, но пока продажи на российском рынке основных бенефициаров этой программы идут с нормальной динамикой и такого решения не принималось, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах форума-выставки "Иннопром 2024".

"Пока решение не принято, но мы рассчитываем на то, что дополнительные средства будут выделены", - ответил он на вопрос о том, планируется ли дофинансировать программы льготных автокредитов в этом году.

На вопрос о том, насколько перезапуск этой меры господдержки спроса в автопроме необходим именно сейчас, министр ответил: "Сложный вопрос. На самом деле, с продажами у нас пока все хорошо, если говорить про "АвтоВАЗ". Но будем следить, мониторить".

За четыре месяца 2024 года бюджет программ льготных автокредитов был выбран на 60%, льготного лизинга - почти полностью.

На льготные автокредиты и лизинг в этом году заложено в общей сложности 26,3 млрд рублей. Из этого объема более 60% (19 млрд рублей) были направлены на субсидирование скидок уже в январе-апреле. В частности, на льготы по автокредитам - 10,5 млрд рублей (из заложенных на год 17,3 млрд рублей), что позволило реализовать 37,3 тысячи автомобилей. На лизинг - 8,5 млрд рублей (из 9 млрд рублей соответственно), что простимулировало реализацию 22,6 тысячи машин.

Общий объем финансирования мер господдержки автопрома в 2024 году - включая не только льготные автокредиты и лизинг, но также субсидирование продаж газомоторной техники и госзакупки школьных автобусов, машин "скорой помощи" и общественного транспорта - составляет 44,4 млрд рублей. Предполагается, что господдержка простимулирует продажи в общей сложности 114,4 тысячи единиц техники.

АвтоВАЗ Антон Алиханов Минпромторг
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