Рост поступлений в бюджет РФ от акциза на сталь в 2025 году оценивается в 7%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет от акциза на жидкую сталь в 2025 году оцениваются в 69 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, внесенному в Госдуму в понедельник.

В частности, акциз на жидкую сталь за исключением стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных и электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля лома при ее производстве за налоговый период составляет не менее 80%, в следующем году составит 57,2 млрд рублей.

По итогам текущего года поступления от акциза на сталь оцениваются в 64,5 млрд рублей. Таким образом, прирост поступлений в 2025 году от данного акциза может составит 7%. В 2026 и 2027 гг. поступления оцениваются в 72,3 млрд и 74,6 млрд рублей соответственно.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. руб.

В 2024 году стоимость тонны сляба держится на отметке выше 30 тыс. рублей: в январе, согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза, цена сляба FOB Черное море была установлена на уровне $558/тонна, феврале и марте - $545 и $479/тонна соответственно, в апреле - $480/тонна, с мая по июль - $477,8, $464,3, $458,5, $447,8/тонна соответственно.

Формула для акциза на электросталь другая: на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 руб. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тыс. рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тыс. рублей.