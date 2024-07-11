Поиск

Владельцам российских бумаг рекомендовали вывести их из Казахстана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) Казахстана рекомендовал отдельным депонентам вывести российские бумаги из его контура в связи с введением блокирующих санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), заявили "Интерфаксу" в пресс-службе KCSD.

"Письмо, направленное АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов", - говорится в комментарии.

Ранее РБК сообщил, что Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. Такие рекомендации, по данным источника РБК на рынке, казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

"В данном контексте речь идет о ряде ценных бумаг с ISIN "RU" (международный идентификационный код ценной бумаги - ИФ-К), учет которых осуществляется в НРД. (...) В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN "RU" после указанной даты, так как при обработке инструкций от клиентов Центральный депозитарий будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для Центрального депозитария", - добавили в KCSD.

12 июня НРД попал под санкции Минфина США.

Центральный депозитарий - ключевая инфраструктурная организация казахстанского финансового рынка в сфере посттрейдинговых услуг, онказывает услуги более 25 лет. В состав акционеров на 1 января 2024 года входят Национальный банк Казахстана (64,03%), АО "Казахстанская фондовая биржа" (29,65%), семь коммерческих банков (4,73%) и четыре брокерские организации (1,57%).

Казахстан НРД США KCSD Центральный депозитарий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Brent подорожала до $85,77 за баррель

Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

Годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59%

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Сбер сообщил, что субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п.

Изменение налоговой системы

Дума перенесла на 23 июля рассмотрение проекта, корректирующего ряд налогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });