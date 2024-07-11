Владельцам российских бумаг рекомендовали вывести их из Казахстана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) Казахстана рекомендовал отдельным депонентам вывести российские бумаги из его контура в связи с введением блокирующих санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), заявили "Интерфаксу" в пресс-службе KCSD.

"Письмо, направленное АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов", - говорится в комментарии.

Ранее РБК сообщил, что Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. Такие рекомендации, по данным источника РБК на рынке, казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

"В данном контексте речь идет о ряде ценных бумаг с ISIN "RU" (международный идентификационный код ценной бумаги - ИФ-К), учет которых осуществляется в НРД. (...) В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN "RU" после указанной даты, так как при обработке инструкций от клиентов Центральный депозитарий будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для Центрального депозитария", - добавили в KCSD.

12 июня НРД попал под санкции Минфина США.

Центральный депозитарий - ключевая инфраструктурная организация казахстанского финансового рынка в сфере посттрейдинговых услуг, онказывает услуги более 25 лет. В состав акционеров на 1 января 2024 года входят Национальный банк Казахстана (64,03%), АО "Казахстанская фондовая биржа" (29,65%), семь коммерческих банков (4,73%) и четыре брокерские организации (1,57%).