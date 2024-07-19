У Evraz пока не появилось ясности с продажей североамериканского дивизиона

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В вопросе успешного завершения сделки по продаже североамериканского дивизиона группы Evraz - Evraz NA - продолжает сохраняться "существенная неопределенность".

"10 августа 2022 года Evraz Plc объявил о запуске процесса продажи Evraz NA. В то время как этот процесс продолжается, окончательный контрагент, условия сделки и проведения оплаты на данный момент не определены, ожидается, что этот процесс займет месяцы. Для совершения сделки у компании есть генеральная лицензия (выдана OFSI - ИФ), однако ожидается, что потребуется дальнейшее ее продление по крайней мере на год с момента публикации консолидированной финансовой отчетности", - говорится в отчетности Evraz NA за 2023 год.

Компания также обращает внимание на существующую неопределенность, связанную со способностью потенциального нового владельца актива обеспечить будущее финансирование или привлечь внешнее финансирование в случае необходимости.

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании в конце 2023 года продлило до 30 сентября 2024 года лицензию, которая дает право на продолжение деятельности североамериканского дивизиона Evraz. Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года. OFSI мотивировало их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах. При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешает сделки с североамериканскими структурами группы: Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada, а также их дочерними компаниями.

Финансовые результаты 2023 года

В 2023 году EBITDA Evraz NA упала в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом и составила $243,9 млн ($620,1 млн годом ранее).

Выручка понизилась на 25%, до $2,4 млрд во многом из-за снижения цен на стальную продукцию (на 11%) и сокращения объема продаж (на 13%). Чистый убыток составил $596,7 млн по сравнению с прибылью $334,3 млн годом ранее. Капитальные затраты в прошлом году сократились на 27%, составив $253,2 млн, говорится в отчетности за 2023 год.

Выручка североамериканского подразделения от продажи железнодорожной продукции увеличилась на 1%, до $458,8 млн, при этом средняя цена реализации практически не изменилась по сравнению с 2022 годом, а объем продаж повысился на 1%, до 399 тыс. тонн.

Выручка от продаж листового проката упала на 1%, до $908,3 млн, во многом из-за падения цены реализации на 18%, которая была нивелирована ростом объема продаж по итогам года на 20%.

Выручка от продажи трубной продукции опустилась за прошлый год на 39%, до $825,8 млн, на фоне сокращения объемов продаж на 44% и с учетом повышения цен на 10%. Продажи труб OCTG и линейных труб упали в 2023 году до 316 тыс. тонн по сравнению с 516 тыс. тонн в 2022 году, выручка от их продажи - до $732,5 млн с $972,5 млн. Основная причина снижения - падение спроса и рост импорта таких труб в Канаду.

Evraz занимает более 40% североамериканского рынка рельсовой продукции и около трети рынка по производству труб большого диаметра. В регионе у компании производственные площадки в США (Портленд, Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). В периметр подразделения также входят активы по ломопереработке.