Philip Morris увеличил квартальную чистую прибыль в полтора раза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $3,08 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, против $2,05 млрд, или $1,32 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,91 на акцию.

Выручка Philip Morris выросла на 8,4%, до $9,91 млрд. В органическом выражении показатель вырос на 11,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в $1,82 на акцию и выручку на уровне $9,68 млрд.

Philip Morris улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год до $6,45-6,51 с $6,33-6,45 на акцию. Аналитики оценивают этот показатель в $6,41 на акцию.

Объем поставок компании в минувшем квартале увеличился на 2,9%, в том числе реализация сигарет повысилась на 1,3%, а продажи стиков для устройств нагревания табака выросли на 8,9%. На бездымную (smoke-free) продукцию в прошлом квартале пришлось 38% выручки.

За третий квартал совокупный объем поставок сигарет и стиков в России вырос на 8,3%, в том числе поставки сигарет увеличились на 11,9%, стиков - на 9,9%.

С начала 2024 года капитализация Philip Morris выросла на 26,5% и составляет $185 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.