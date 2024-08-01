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"Мосбиржа" с 14 августа остановит торги расписками HeadHunter

Их сменят акции МКПАО "Хэдхантер"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" со 2 августа ограничит коды расчетов по депозитарным распискам HeadHunter Group Plc в связи с предстоящей реорганизацией компании, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Со 2 августа по 12 августа допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 12 августа (последний торговый день в "стакане Т+1" - 9 августа). 13 августа допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 14 августа нет допустимых кодов расчетов.

Сейчас группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в Россию, новой материнской компанией группы является зарегистрированное в САР Калининградской области МКПАО "Хэдхантер".

МКПАО сообщала, что с 12 августа запустит новую оферту на обмен акций и АДР кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО. Кроме того, МКПАО "Хэдхантер" находится в процессе получения листинга на "Мосбирже" - старт торгов намечен на 23 сентября.

HeadHunter Мосбиржа Калининград Калининградская область САР Хэдхантер
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