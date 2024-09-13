Vista Outdoor получила улучшенное предложение от чешской CSG

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Чешский промышленный холдинг Czechoslovak Group a.s. (CSG) согласился купить 7,5% подразделения американской Vista Outdoor Inc. по выпуску товаров для отдыха на открытом воздухе (Revelyst) за $150 млн в дополнение к покупке оставшейся части ее бизнеса, говорится в пресс-релизе Vista.

Таким образом, Revelyst оценена в $2 млрд.

Ранее CSG договорилась о приобретении The Kinetic Group, бизнеса Vista по выпуску стрелкового оружия, за $2,15 млрд.

В общей сложности акционеры Vista получат за каждую свою бумагу по $28 и одной акции Revelyst, которая после закрытия сделки планирует выкупить свои бумаги на $50 млн.

Vista также назвала улучшенное на прошлой неделе предложение инвестбанка MNC о покупке всей компании по цене $43 за акцию существенно недооценивающим оба ее сегмента. Заявка MNC предусматривает оценку стоимости Kinetic на уровне $1,9 млрд, Revelyst - $1,2 млрд.

Тем не менее Vista продолжит "конструктивный диалог" с MNC и призывает его как можно скорее направить "лучшее и окончательное" предложение.

Кроме того, Vista указала на наличие конфликта интересов в случае с фондом Gates Capital Management - своим вторым по размеру доли акционером (9,6%) - поскольку он входит в консорциум MNC. Ранее Gates Capital публично поддержал сделку с MNC и выступил против сделки с CSG.

"...Интересы Gates Capital не согласуются с интересами других акционеров Vista Outdoor, - отмечается в пресс-релизе Vista. - Мы призываем акционеров принять собственное обоснованное решение исходя из разницы в оценках стоимости в рамках пересмотренной транзакции с CSG и пересмотренного предложения MNC".

Совет директоров Vista по-прежнему рекомендует акционерам голосовать за сделку с CSG на собрании, которое состоится 27 сентября.

Компания известна как производитель винтовок Remington. Сегмент стрелкового оружия также включает бренды CCI, Federal, HEVI-Shot и Speer, сегмент продукции для отдыха на открытом воздухе - Fox, Bell, Giro, CamelBak, Camp Chef, Bushnell, Simms Fishing, Foresight Sports и Bushnell Golf.