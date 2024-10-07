CSG улучшила заявку на покупку сегмента стрелкового оружия Vista

Оставшийся бизнес купит британский фонд SVP

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британский фонд прямых инвестиций Strategic Value Partners (SVP) договорился о покупке подразделения американской Vista Outdoor Inc. по выпуску товаров для отдыха на открытом воздухе (Revelyst) с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $1,125 млрд, говорится в пресс-релизе Vista.

Сделка состоится в случае успешной продажи оставшегося сегмента Vista - производителя стрелкового оружия The Kinetic Group - чешскому промышленному холдингу Czechoslovak Group a.s. (CSG) за $2,225 млрд. Ранее CSG предлагала за него $2,15 млрд, а также намеревалась купить 7,5% Revelyst за $150 млн при общей оценке в $2 млрд, однако теперь инвестировать во второе подразделение не будет.

В общей сложности акционеры Vista получат за каждую свою бумагу по $45 денежными средствами.

Совет директоров компании единогласно одобрил сделку с SVP. Закрытие этой сделки еще потребует одобрения надзорных органов, ожидается к январю.

Закрытие сделки с CSG ожидается до конца текущего года, все регуляторные разрешения на нее получены.

На покупку всего бизнеса Vista претендовал канадский инвестбанк MNC Capital, предлагавший $43 за акцию, но американская компания назвала эту заявку существенно недооценивающей оба ее сегмента. MNC оценивал Kinetic в $1,9 млрд, Revelyst - в $1,2 млрд.

В середине сентября Vista заявляла, что продолжит "конструктивный диалог" с MNC, и призывала его как можно скорее направить "лучшее и окончательное" предложение.

Позднее в сентябре Vista сообщила о переносе внеочередного собрания акционеров по вопросу сделки с CSG на 9 октября, назвав эту дату последней из возможных перед истечением срока действия соглашения с чешским холдингом 15 октября. Теперь это собрание вновь откладывается, но уже на неизвестный срок.

Совет директоров Vista в сентябре рекомендовал акционерам голосовать за сделку с CSG на $2,15 млрд. Американская компания пытается продать ей Kinetic уже более года, однако SVP в контексте борьбы за активы Vista ни разу не упоминался.

При этом вместе с сообщением о переносе собрания Vista отмечала в сентябре, что продолжает активные переговоры о продаже Revelyst с CSG и неназванным фондом прямых инвестиций, выступавшим партнером MNC.

Акции Vista дорожают на 10,1% в ходе предварительных торгов в понедельник, до $43,85 за штуку.

Компания известна как производитель винтовок Remington. Сегмент стрелкового оружия также включает бренды CCI, Federal, HEVI-Shot и Speer, сегмент продукции для отдыха на открытом воздухе - Fox, Bell, Giro, CamelBak, Camp Chef, Bushnell, Simms Fishing, Foresight Sports и Bushnell Golf.