Турция объяснила интерес к БРИКС отсутствием перспектив на членство в ЕС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ЕС не позволил Турции войти в состав союза, поэтому Анкара ведет сотрудничество с межгосударственным объединением БРИКС, заявил агентству "Анадолу" глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Если экономическая интеграция Турции с ЕС привела бы к ее членству, Турция, возможно, не изучала бы других возможностей вроде БРИКС", - сказал министр.

По его словам, руководители ЕС действовали в отношении Турции так, словно Евросоюз возглавляли сторонники ультраправых партий, и в случае их действительного прихода к власти для Анкары ничего не изменится.

В начале сентября в турецкой правящей Партии справедливости и развития подтвердили, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Затем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Вместе с тем Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пояснял, что стремление Турции вступить в БРИКС не меняет ее статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

БРИКС был создан в 2006 году усилиями РФ, Бразилии, Индии и Китая. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская республика, в 2024 году – Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия. Ряд стран имеет в БРИКС статус наблюдателей.