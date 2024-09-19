Евросоюз экстренно выделит 10 млрд евро пострадавшим от наводнения странам

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Странам Евросоюза, пострадавшим от наводнения, за счет европейских фондов сплочения будет выплачено 10 млрд евро помощи на ликвидацию последствий бедствия, заявила во Вроцлаве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Город она посетила вместе с главами правительств Польши, Словакии, Чехии и Австрии.

"Это чрезвычайные времена, а чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. На первый взгляд, из фондов сплочения можно мобилизовать 10 млрд евро для пострадавших стран. Сейчас речь об экстренной реакции", - сказала она.

Фон дер Ляйен сообщила, что может использоваться также фонд солидарности для восстановления поврежденной инфраструктуры, например, дорог, автомагистралей, железных дорог и мостов.

"Но я думаю, что этого будет недостаточно, когда мы увидим огромные масштабы катастрофы", - добавила она. Поэтому, по ее словам, предпринимается "смелый шаг" с фондами сплочения.

При этом глава ЕК объяснила, что обычно фонды сплочения обеспечиваются софинансированием от государств-членов. "Здесь мы можем использовать 100% европейские деньги - без софинансирования", - заявила председатель Еврокомиссии.

"Европа на вашей стороне, и мы действительно обсудили, как мы можем помочь и поддержать как можно быстрее и наиболее гибким образом", - сказала фон дер Ляйен.

На минувшей неделе в странах Центральной и Восточной Европы в результате циклона "Борис", повлекшего мощные осадки, начались наводнения, сопровождавшиеся серьезными разрушениями и повлекшие человеческие жертвы.